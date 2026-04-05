Die Russen haben mit FPV-Drohnen eine Schule im Grenzgebiet der Oblast Tschernihiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russische Besatzungstruppen haben am Sonntagabend die Grenzstadt Semenivka in der Region Tschernihiw mit zwei FPV-Drohnen angegriffen, wodurch das Gebäude einer allgemeinbildenden Schule beschädigt wurde.

Quelle: Alexander Seliverstov, Leiter der Bezirksmilitärverwaltung von Nowgorod-Siwerskyj

Details: Nach Angaben des Leiters der Bezirksmilitärverwaltung erfolgte der feindliche Angriff gegen 18:30 Uhr. Die Russen setzten zwei FPV-Drohnen ein, um die Grenzgemeinde anzugreifen.

Zitat: „Infolge zweier Angriffe feindlicher FPV-Drohnen wurde in der Stadt Semenivka das Gebäude der Allgemeinbildenden Schule Nr. 5 beschädigt. Nach vorläufigen Angaben liegen keine Informationen über Verletzte oder Tote vor.“

Vorgeschichte: .*

Am Abend des 4. April griffen russische Truppen die Grenzstadt Snivsk mit Drohnen an. Bei dem feindlichen Angriff kam ein Mann, Jahrgang 1985, ums Leben. Er befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs in seinem eigenen Hof neben der Garage. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.