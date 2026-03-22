Die Russen haben einen Angriff auf Rettungskräfte in Sumy verübt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ein Feuerwehrfahrzeug wurde beschädigt. Das Personal konnte rechtzeitig reagieren und sich in Sicherheit bringen.

Russische Truppen haben in der Nacht vom 22. März einen Angriff auf Rettungskräfte in Sumy verübt; ein Feuerwehrfahrzeug wurde beschädigt. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes (GSCHS) mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass Fachkräfte des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes eine routinemäßige Inspektion des Gebiets nach einem feindlichen Treffer durchführten. In dem Moment, als die Rettungskräfte ihre Arbeit beendet hatten, führten die Russen einen erneuten Angriff in der Nähe des Löschfahrzeugs durch.

Das Personal konnte rechtzeitig reagieren und sich in Sicherheit bringen; es gab keine Verletzten. Zur Erinnerung: Auf der Odessa-Bahnlinie kam bei der Evakuierung von Passagieren während eines Drohnenangriffs eine Zugbegleiterin ums Leben, eine weitere Person wurde verletzt.

In der Nacht zum 22. März griff Russland die Ukraine mit 139 Drohnen an. Die Luftabwehr neutralisierte 127 Drohnen.