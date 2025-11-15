Die Russen haben erneut das Lagerhaus eines der größten Pharmahändler des Landes zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben das Lagerhaus von Optima-Pharm, einem der beiden größten Pharmahändler des Landes, in Dnipro angegriffen, teilte das Unternehmen der Europäischen Presseagentur mit.

Das Lagerhaus wurde vollständig zerstört, aber keiner der Angestellten wurde verletzt. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Das zerstörte Lagerhaus belieferte die südlichen Regionen der Ukraine.

Dies ist bereits der dritte Angriff auf die Lagerhäuser von Optima-Pharm. am 25. Oktober wurden ein Lagerkomplex und das Büro des Unternehmens in Kiew zerstört, wobei der Schaden auf 100 Millionen Dollar geschätzt wurde. Bei dem Angriff wurden auch 20% der monatlichen Medikamentenvorräte der Ukraine zerstört.

Ebenfalls am 28. August beschossen die Russen in Folge eines Raketenangriffs das Arzneimittellager des Joint Ventures Optima-Pharm in Kiew.

In der Nacht des 15. November griff die russische Besatzungsarmee Dnipro und die Region an, wobei ein Mann getötet und ein weiterer verletzt wurde.