Die Russen haben Kramatorsk angegriffen: drei Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Heute Nachmittag warfen die Russen fünf Fliegerbomben auf die Stadt ab. Zahlreiche Hochhäuser wurden beschädigt.

In Kramatorsk kamen infolge des russischen Angriffs am 29. März drei Menschen ums Leben, weitere 13 wurden verletzt. In der Stadt wurden Wohnhäuser, Verwaltungsgebäude und Fahrzeuge beschädigt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Donezk, Vadim Filashkin, mit.

Die Russen haben fünf Fliegerbomben auf die Stadt abgeworfen.

„Die Zahl der Opfer in Kramatorsk ist auf 3 Tote und 13 Verletzte gestiegen – so lautet der Stand um 18:00 Uhr“, erklärte Filashkin

Außerdem seien laut seinen Angaben 11 Privathäuser, sieben Hochhäuser, fünf Verwaltungsgebäude, ein Geschäft, ein Café und sechs Fahrzeuge beschädigt worden.

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Gleichzeitig werden die endgültigen Folgen des Beschusses derzeit ermittelt.

Zur Erinnerung: Ein 13-jähriges Mädchen, das bei einem russischen Angriff in der Region Mykolajiw verletzt worden war, ist im Krankenhaus verstorben.