Die Russen haben landwirtschaftliche Betriebe im Gebiet Tschernihiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 28. April griffen russische Invasoren mit Kampfdrohnen ein Dorf in der Gemeinde Semenivka im Gebiet Tschernihiw an; Ziel des Angriffs waren landwirtschaftliche Betriebe.

Dies berichtet der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus.

Infolge des Angriffs wurden Lagerhallen mit Getreide und Inventar zerstört. In der Gemeinde Kulykiv im Bezirk Tschernihiw wurde ein landwirtschaftlicher Betrieb beschädigt. In der Gemeinde Horodnia gerieten Wohnhäuser in Brand.

DSNS

DSNS

Zudem kam es im Dorf Nowgorod der Gemeinde Siwerska durch einen Treffer zu einem anhaltenden Brand auf einem privaten Grundstück.

Im Laufe des Tages gab es 11 Drohnenangriffe und 43 Explosionen.