Die Russen haben zwei Einwohnern der Region Cherson das Leben genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 18. Mai kamen in Bilozertsi und Zelenivka in der Region Cherson zwei 61-jährige Männer infolge russischer Angriffe ums Leben.

Quelle: Olexander Prokudin, Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson

Details: Laut Prokudin geriet gegen 13:00 Uhr ein 61-jähriger Anwohner in Bilozertsa unter russischen Beschuss. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Außerdem griffen die Angreifer in Selenivka einen Motorradfahrer mit einer Drohne an.

Zitat: „Durch den Treffer einer feindlichen Drohne erlitt der 61-jährige Mann tödliche Verletzungen. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden des Getöteten.“