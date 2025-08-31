Russische Angriffe in der Region Odessa beschädigten Energieanlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russland hat die Region Odessa massiv mit Angriffsdrohnen angegriffen, wobei die Stadt Tschornomorsk und ihre Umgebung am stärksten betroffen waren.

Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, mit.

„Der Angriff hat die Energieinfrastruktur beschädigt. Derzeit sind mehr als 29.000 Abonnenten ohne Strom“, schrieb er auf Telegram.

„Die Wiederherstellungsarbeiten haben bereits begonnen. Kritische Infrastrukturen werden durch Generatoren versorgt“, fügte er hinzu.

„Auch Privathäuser und Verwaltungsgebäude sind beschädigt worden. An einigen Stellen sind Brände ausgebrochen, die von unseren Rettungskräften schnell gelöscht wurden. Wir wissen von einer verletzten Person“, sagte Kiper.

„Alle zuständigen Stellen arbeiten daran, die Folgen des Anschlags zu beseitigen. Die Strafverfolgungsbehörden dokumentieren ein weiteres Verbrechen, das von Russen gegen die Zivilbevölkerung der Region Odessa begangen wurde“, fügte der Verwaltungschef hinzu.

DTEK berichtete außerdem, dass vier DTEK-Energieanlagen in der Nacht angegriffen wurden

„Der Feind setzt den Energieterror in der Region Odessa fort. Vier DTEK-Energieanlagen wurden während eines nächtlichen Angriffs angegriffen. Sobald die Energietechniker die Erlaubnis des Militärs und der Rettungskräfte erhalten, werden sie sofort mit der Inspektion der Anlagen beginnen und Notreparaturen durchführen“, hieß es in der Erklärung.

In der Nacht zum 31. August griff der Feind 142 Drohnen an, von denen die Luftwaffe nach eigenen Angaben 126 abgeschossen und vernichtet hat.