Die Russische Föderation bereitet einen Angriff an mehreren Fronten vor – Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es wurden aktive Versuche russischer Truppen festgestellt, die Truppenkonfiguration zu ändern und Angriffe an mehreren Abschnitten der Front vorzubereiten.

Russische Truppen beschleunigen ihre Umgruppierungen und bereiten sich auf neue Offensivoperationen an mehreren Fronten vor. Dies erklärte der Sprecher der Vereinigten Streitkräfte, Wiktor Tregubow, wie Ukrinform am Sonntag, dem 22. März, berichtet.

Ihren Angaben zufolge werden derzeit aktive Versuche des Gegners registriert, die Truppenkonstellation zu ändern und Angriffe an mehreren Frontabschnitten vorzubereiten.

„Derzeit sind aktive Versuche der Russen zu beobachten, sich neu zu formieren und Angriffe auf einer Reihe unserer Abschnitte vorzubereiten, darunter Velikoburlutsky, Kupjansky, der inoffizielle Borovsky und einige andere“, erklärte Tregubow.

Obwohl die allgemeine Intensität der Kampfhandlungen nicht kritisch zugenommen hat, ist in einzelnen Richtungen, insbesondere in der Region Sumy, eine erhöhte Aktivität russischer Einheiten zu beobachten. Der Sprecher betonte, dass die Angreifer versuchen, ihr Offensivpotenzial wiederherzustellen, und bereits in naher Zukunft aktiver werden könnten.

Tregubow nannte zudem die wichtigsten operativen Ziele der russischen Truppen in der Konfliktzone: die Erlangung der Kontrolle über die Richtung Lyman sowie die Schaffung einer sogenannten „Kontrollzone“ entlang der ukrainischen Staatsgrenze.