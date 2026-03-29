Die Russische Föderation hat einen Angriff auf eine kritische Infrastruktur in Tschernihiw verübt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Während eines Luftalarms aufgrund einer Drohnenbedrohung kam es in Tschernihiw zu einer Explosion. Die Stadtverwaltung informierte über die Folgen des Treffers.

Russische Truppen haben einen Angriff auf eine kritische Infrastruktur in Tschernihiw verübt. Dies teilte die Pressestelle des Stadtrats von Tschernihiw am Abend des Sonntags, dem 29. März, mit.

„Der Feind hat einen Angriff auf eine kritische Infrastruktureinrichtung auf dem Gebiet der Stadt Tschernihiw verübt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Informationen würden derzeit noch präzisiert, fügte die Pressestelle hinzu.

In der Region Tschernihiw und in einer Reihe weiterer Regionen wurde aufgrund der Bedrohung durch russische Drohnen ein Luftalarm ausgerufen.

Zur Erinnerung: Vor einer Woche kam es während der Abwehr eines russischen Luftangriffs auf Tschernihiw in einem Supermarkt zu einer Explosion.

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