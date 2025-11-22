Die Russische Föderation hat das Gebiet Dnipropetrowsk mit Drohnen angegriffen: Brände sind ausgebrochen, es gibt einen Verwundeten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben den Bezirk Nikopol mit Artillerie und FPV-Drohnen beschossen und dabei auch Nikopol selbst ins Visier genommen.

Russische Kriegsverbrecher haben in der Nacht des 22. November die Region Dnipropetrowsk mit Angriffsdrohnen angegriffen. In der Region brachen Brände aus, eine Stromleitung wurde beschädigt, eine Frau wurde verletzt. Darüber berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Vladislav Gayvanenko in Telegram.

„Der Feind hat mit Drohnen die Gemeinde Verbkov im Bezirk Pawlohradsky angegriffen. Es ist ein Feuer entstanden. Die Infrastruktur wurde beschädigt“, so der Beamte.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk griffen die Russen in Sinelnikivshchina die Gemeinde Dubovikovska an: eine 57-jährige Frau wurde verletzt. Auch eine soziale Einrichtung und eine Stromleitung wurden dort beschädigt.

Der Feind hat die Region Nikopol mit Artillerie und FPV-Drohnen angegriffen und dabei Nikopol selbst sowie die Gemeinden Pokrovska, Marhanezka und Chervonogryhorivka ins Visier genommen.

Infolge des Angriffs stand ein Privathaus in Flammen. Die Verteidiger des ukrainischen Luftraums schossen in der Region 20 Drohnen ab.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen am 20. November die Bezirke Pawlohrad, Sinelnikowski und Nikopol des Gebiets Dnipropetrowsk angegriffen haben. Menschen wurden verletzt, Haustiere wurden getötet. Wie Sie wissen, werden aus 22 Dörfern der Region Dnipropetrowsk Familien mit Kindern zwangsevakuiert.