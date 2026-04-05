Die Russische Föderation greift bereits den zweiten Tag in Folge Einrichtungen von „Naftohas“ an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russische Truppen greifen bereits den zweiten Tag in Folge gezielt die Öl- und Gasinfrastruktur der „Naftohas“-Gruppe an.

Dies teilte der Generaldirektor der Gruppe, Serhij Koretskyj, mit.

In der Nacht zum 5. April griffen Drohnen erneut eine Gasförderanlage in der Region Poltawa an, die bereits am Vortag unter Beschuss gestanden hatte.

Ein weiterer Angriff traf eine Öl- und Gasförderanlage im Gebiet Sumy. Infolge des Angriffs brach dort ein Feuer aus.

Der Leiter von „Naftohas“ teilte mit, dass sich die Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Angriffe in Schutzräumen befanden, sodass es keine Verletzten gab.