Die Russische Föderation schlägt in der Region Saporischschja zu, es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Am 12. Juni griffen russische Truppen die Gemeinde Gulyaypol in der Region Saporischschja an, wobei eine Person getötet und drei verletzt wurden. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow.

Ihm zufolge haben die Russen mindestens vier Luftangriffe auf Novohryhorivka geflogen.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung wurde ein 60-jähriger Mann getötet, zwei weitere Männer im Alter von 65 und 62 Jahren und eine 58-jährige Frau wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Angriff wurden Häuser zerstört, in einem von ihnen entstand ein Feuer.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen im Laufe des Tages 498 Angriffe auf 16 Siedlungen in der Region Saporischschja verübt haben, wobei Privathäuser, Wohnungen in mehrstöckigen Gebäuden und Autos beschädigt wurden.

Zuvor hatten russische Truppen eine der Infrastruktureinrichtungen in Saporischschja angegriffen, dabei brach ein Feuer aus.