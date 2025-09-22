Russische Medien suchen nach dem ukrainischen Angriff auf die Krim nach Saldo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vertreter der Besatzungsverwaltung versuchen, den Aufenthaltsort von Wolodymyr Saldo zu ermitteln, heißt es.

Der Gauleiter des vorübergehend besetzten Gebiets der Region Cherson, Wladimir Saldo, könnte bei einem Angriff auf das Sanatorium Foros auf der Krim – die sogenannte FSB-Datscha – getötet worden sein. Dies berichtete der Journalist Andrij Zaplijenko am Montag, den 22. September, in Telegram unter Berufung auf die russischen Medien.

„Es sind Informationen aufgetaucht, dass der Gauleiter von Cherson Wladimir Saldo zum Zeitpunkt des Angriffs in der Einrichtung war. Der Quelle zufolge hat er sich seit Sonntag nicht mehr gemeldet, und Vertreter der Besatzungsverwaltung versuchen, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln“, heißt es in der Nachricht.

Wir erinnern daran, dass es am Abend des 21. September auf der Krim eine Reihe von Explosionen gab, die ein Feuer in der Nähe des Dorfes Sanatornoje (Bereich des Yachthauses Foros) verursachten. Einheimische berichteten von Schäden an dem luxuriösen Foros-Komplex, der seit Sowjetzeiten als Urlaubsziel für die Partei- und Militärelite genutzt wird.

Sergej Aksjonow, der Leiter der Krim-Besatzungsverwaltung, bestätigte die Informationen über den Angriff. Bis jetzt haben die Russen gesagt, dass drei Menschen getötet und 15 verletzt wurden.

Zuvor war am Montag bekannt geworden, dass Kämpfer des Hauptnachrichtendienstes zum ersten Mal zwei russische Be-12 Amphibienflugzeuge auf der Krim zerstört haben. Auch der Mi-8-Hubschrauber der Invasoren wurde getroffen.