Russische Truppen haben Dnipro angegriffen: Ein Verwaltungsgebäude stand in Flammen, 3 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Angriff der Russischen Föderation auf Dnipro: Brand in einem Verwaltungsgebäude, 3 Verletzte

Russische Invasoren haben in der Nacht zum 15. April Dnipro angegriffen, wodurch es in einem Verwaltungsgebäude zu einem Brand kam; drei Menschen wurden verletzt.

Quelle: : Alexander Ganza, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, in den sozialen Netzwerken

Zitat: Ganja: „Der Feind hat einen Angriff auf Dnipro verübt. Es kam zu einem Brand in einem Verwaltungsgebäude.“

Details: : Später präzisierte er, dass eine 29-jährige Frau verletzt wurde.

Aktualisiert: Am Morgen teilte Ganza mit, dass in Dnipro drei Menschen verletzt worden seien.

„Eine 29-jährige Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Eine 22-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann werden ambulant behandelt“, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Im Stadtzentrum von Dnipro wurde ein neunstöckiges Neubaugebäude schwer beschädigt.