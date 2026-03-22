Russland hat eine medizinische Einrichtung im Bezirk Kupjansk angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Durch den Einschlag einer Drohne gerieten zwei Garagenboxen auf dem Gelände der medizinischen Einrichtung in Brand. Die Brandfläche betrug 100 Quadratmeter.

Russische Truppen haben am 22. März mit Drohnen einen Angriff auf das Gelände einer medizinischen Einrichtung im Gebiet Charkiw durchgeführt und dabei einen Brand ausgelöst. Über die Einzelheiten des Angriffs berichtete die Hauptverwaltung des staatlichen Katastrophenschutzdienstes der Region.

„Heute Morgen haben russische Truppen erneut die Ortschaft Weliki Burluk im Bezirk Kupjansk mit Kampfdrohnen angegriffen“, hieß es in der Mitteilung.

Durch den Einschlag der Drohne kam es zu Zerstörungen und einem Brand in zwei Garagenboxen auf dem Gelände der medizinischen Einrichtung. Die Brandfläche betrug 100 Quadratmeter. Zudem wurde eine Stromleitung beschädigt.

Wie der Staatliche Notfalldienst mitteilte, gab es keine Opfer oder Verletzten.

Zur Beseitigung der Folgen des feindlichen Angriffs wurden 15 Rettungskräfte und vier Einheiten der Feuerwehr- und Rettungstechnik eingesetzt, darunter Sanitäter des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes und ein Rettungsbeamter der Gemeinde.

Zur Erinnerung: In den vergangenen 24 Stunden wurden in der Region Charkiw durch russische Beschüsse 10 Zivilisten verletzt, darunter ein Kind.

Ebenfalls am Samstag wurde bekannt, dass aufgrund eines russischen Angriffs ein Großteil der Region Tschernihiw ohne Strom ist. Tschernihiw selbst ist vollständig von der Stromversorgung abgeschnitten.