Russland greift die Kohleanreicherungsanlage von DTEK an: Sie wurde eingemottet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 8. Oktober hat Russland eine Fabrik in der Region Donezk angegriffen, in der Kohle für Wärmekraftwerke angereichert wird.

Dies meldete der Pressedienst von DTEK.

Nach Angaben des Pressedienstes befanden sich die diensthabenden Arbeiter während des Angriffs in einem Schutzraum – niemand wurde verletzt.

Es handelt sich um den dritten groß angelegten Angriff auf diese Fabrik innerhalb von eineinhalb Monaten.

„Die Ausrüstung ist in einem schlechten Zustand. Wir mussten den Betrieb der Fabrik einstellen“, heißt es in der Erklärung.

Zur Erinnerung: Am 8. Oktober griffen Russen eine andere DTEK-Anlage im Gebiet Donezk an, ein Wärmekraftwerk, bei dem zwei Energietechniker verletzt und die Anlagen schwer beschädigt wurden.