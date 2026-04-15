Russland hat in der Nacht Saporischschja angegriffen: Es kam zu einem Großbrand (Fotos und Videos)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Fotos und Videos der Folgen des feindlichen Angriffs auf Saporischschja wurden veröffentlicht. Russische Truppen haben heute Nacht, am 15. April, Saporischschja angegriffen. Infolge des feindlichen Angriffs ist ein Großbrand ausgebrochen, es gibt eine Todesopfer.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Iwan Fedorow.