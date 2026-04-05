Russland hat in Nikopol ein Auto mit einer Drohne angegriffen: Ein Mann kam ums Leben, seine Frau befindet sich in kritischem Zustand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Morgen des 5. April richteten russische Truppen eine FPV-Angriffsdrohne auf ein Auto, das auf einer der verkehrsreichsten Straßen von Nikopol im Gebiet Dnipropetrowsk unterwegs war; der 61-jährige Fahrer starb noch am Unfallort.

Quelle: : Nationale Polizei

Details: : Auch seine 60-jährige Ehefrau wurde verletzt; sie befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus.

Durch den Aufprall prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und wurde erheblich beschädigt.

Derzeit ist eine Polizeieinheit am Unfallort im Einsatz.

Die Sicherheitskräfte rufen die Einwohner von Nikopol dazu auf, äußerste Vorsicht walten zu lassen: Vermeiden Sie es, mit zivilen Fahrzeugen auf Straßen zu fahren, die ständig von Angriffen bedroht sind, und verlassen Sie Ihren Wohnort nicht ohne dringenden Grund.

Vorgeschichte: Am 4. April gegen 9:50 Uhr griffen russische Streitkräfte mit einer Drohne den Markt in Nikopol an.