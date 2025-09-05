Ein Schüler aus Transkarpaten wollte einen Anschlag verüben: Die Polizei konnte ihn aufhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Polizei in der Region Transkarpaten hat eine mögliche Tragödie in einer Schule verhindert. Der Schüler wurde festgenommen, als er versuchte, die Schule mit einem Messer in seinem Rucksack zu betreten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Innenministers Ihor Klymenko.

Wie sich herausstellte, plante der 15-jährige Schüler einen Angriff mit einem Messer. Er wurde festgenommen, als er versuchte, die Schule mit einem Messer in seinem Rucksack zu betreten. Zu diesem Zeitpunkt sendete der Junge bereits live auf einer der Streaming-Plattformen.

„Wir haben in Zusammenarbeit mit den britischen Strafverfolgungsbehörden operative Informationen über die Vorbereitung des Verbrechens erhalten. Der Teenager schrieb über seine Absichten in einem der sozialen Netzwerke“, sagte der Minister.

Die Strafverfolgungsbehörden in der Region haben umfassend gehandelt, ohne eine Minute zu verschwenden:

die Cyberpolizei analysierte alle verfügbaren Daten,

die Kriminalpolizei führte operative Maßnahmen durch, und

in der Nähe der Schule wurden verstärkte Sicherheitsvorkehrungen getroffen. „Dadurch konnte der Angriff verhindert werden, und Kinder und Lehrer sind in Sicherheit“, sagte Klymenko.

Die notwendigen Ermittlungsmaßnahmen sind derzeit im Gange. Nach vorläufigen Angaben plante der Junge, die Schüler anzugreifen und dies in den sozialen Medien zu verbreiten.

Angriffe mit Messern

Vor kurzem hat ein Mann mit einem Messer Jugendliche in Cherson angegriffen. Die Polizei brachte ihn in eine Haftanstalt.

Außerdem hat ein Mann im Bezirk Krywyj Rih Anwohner und Rettungskräfte mit einem Messer angegriffen und dann ein Feld in Brand gesetzt.

Bei seiner Verhaftung leistete er Widerstand und griff sogar seinen eigenen Vater an.