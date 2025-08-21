Ein Schlag für Mukacheve: 12 Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

10 Personen wurden mit Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, 2 weitere Personen kamen auf eigene Faust ins Krankenhaus. Die Anwohner werden gebeten, die Fenster fest zu schließen.

Infolge des russischen Angriffs auf Mukatschewo wurden um 7:00 Uhr 10 Menschen mit Krankenwagen ins St. Martins-Krankenhaus gebracht, 2 weitere Opfer kamen auf eigene Faust. Darüber berichtete am 21. August Mukatschewo gorrada.

„In stationärer Behandlung sind 5 Patienten, ein weiterer wurde in das regionale Krankenhaus verlegt. Alle Opfer wurden rechtzeitig medizinisch versorgt, sie werden mit allem Notwendigen versorgt. Der Zustand der Patienten ist stabil“, heißt es in der Mitteilung.

Die Anwohner werden gebeten, die Fenster fest zu schließen und ohne akute Notwendigkeit nicht ins Freie zu gehen.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum 21. August Explosionen in Sumy, Dnipro und Saporischschja zu hören waren.

In Saporischschja wurde die industrielle Infrastruktur durch Beschuss beschädigt

Es ist auch bekannt, dass in dieser Nacht gegen 0:20 Uhr Explosionen in Kiew zu hören waren: Die Hauptstadt wurde von russischen Angriffsdrohnen angegriffen. Wiederholte Explosionen ereigneten sich fast in der vierten Stunde des Morgens. Nach Angaben der Behörden waren die Flugabwehrkräfte im Einsatz.

Im Morgengrauen des 21. August kam es außerdem zu einer Reihe von Explosionen in der Region Lwiw und in Luzk.

