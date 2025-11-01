Selenskyj beauftragt, ein Paket für die Winterhilfe zu schnüren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Regierung angewiesen, bis zum 15. November ein Paket von Winterhilfsprogrammen zu schnüren.

Quelle: Selenskyj auf Facebook

Einzelheiten: Es umfasst insbesondere finanzielle Unterstützung, wie im letzten Jahr, sowie ein „separates Programm für diejenigen, die es am schwersten haben“ – einsame ältere Menschen, kinderreiche Familien, Menschen in Kampfgebieten, etc. Zu diesem Zeitpunkt sind noch keine Einzelheiten bekannt.

Der Präsident versprach, die Preise für Gas und Strom festzuschreiben.

Die direkte Rede von Selenskyj: „Ich habe angewiesen, ein spezielles Transportunterstützungsprogramm für alle Ukrainer auszuarbeiten, und es gibt bereits Vorschläge von Ukrsalisnyzja – Ukrsalisnyzja3000. Dreitausend Kilometer, damit jeder die Eisenbahnstrecken innerhalb der Ukraine kostenlos wählen kann: Lwiw – Kiew, Kiew – Dnipro, jede andere. Dreitausend Kilometer umsonst.

Das Programm wird derzeit ausgearbeitet, und da unsere Regierung den Personenverkehr unterstützt, muss das Unternehmen den Menschen eine konkrete Antwort geben – die eingesetzten Mittel dienen wirklich der Gesellschaft.“

Details: Der Präsident fügte hinzu, dass auch die medizinischen Programme ausgeweitet werden – das Gesundheitsministerium bereitet einen Entwurf für einen Gesundheitscheck vor (Gesundheitscheck – Anm. d. Red.), der im Januar beginnen soll.