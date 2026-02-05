Selenskyj gab bekannt, wann die nächste Runde der Friedensgespräche stattfinden wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass sich die Verhandlungsdelegationen der Ukraine, der USA und Russlands in Abu Dhabi darauf geeinigt hätten, dass ihr nächstes Treffen in Kürze stattfinden werde.

Quelle: Der Staatschef während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk in Kiew, zitiert von „Ukrinform“

Details: Auf die Frage nach den Ergebnissen dieser Verhandlungsrunde antwortete Selenskyj: „Da derzeit Alarm ertönt (in diesem Moment ertönte ein Luftalarm – Anm. d. Red.), bedeutet dies, dass keine Einigung über das Ende des Krieges erzielt wurde. Ich denke, das ist uns allen klar.“

Der Präsident fügte hinzu, dass hinsichtlich des nächsten Treffens vereinbart wurde, dass „das nächste Treffen in naher Zukunft stattfinden wird“.

Direktes Zitat: „Was den Charakter des Gesprächs und die Themen betrifft, über die gesprochen wurde: Es wurde über alles gesprochen. Die Informationen werden als sehr sensibel angesehen. Man möchte kommen und mir detailliert Bericht erstatten. Dann werde ich mit Ihnen kommunizieren, wenn ich weiß, wo wir stehen. Es ist wichtig, dass der Prozess voranschreitet, und wir wünschen uns schnellere Ergebnisse. Wenn es ein weiteres Treffen gibt, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Dialogs, der hoffentlich zum Ende des Krieges führen wird.“