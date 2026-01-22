Selenskyj ist bereits in der Schweiz: Wann wird er Trump treffen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in der Schweiz angekommen, um am Weltwirtschaftsforum in Davos teilzunehmen und sich mit US-Präsident Donald Trump zu treffen.

Dies teilte der Sprecher des ukrainischen Präsidenten, Serhij Nikiforov, laut RBK Ukrajina mit.

Laut Nikiforov wird sich Selenskyj um etwa 13:00 Uhr (14:00 Uhr Kiewer Zeit) mit Trump treffen. Bis jetzt sind nur Protokollaufnahmen geplant, aber das Format kann sich kurz vor dem Treffen noch ändern.

Um 14:30 Uhr (15:30 Uhr Kiewer Zeit) wird der ukrainische Präsident seine Grundsatzrede auf dem Gipfel halten. Sie wird mit Übersetzung ausgestrahlt werden.

Selenskyj wird auch an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „International Advisory Council for Ukraine’s Recovery“ teilnehmen. Im Rahmen der Veranstaltung wird sich der Präsident der Ukraine mit Vertretern von Energieunternehmen treffen.

Selenskyj und Trumps Treffen