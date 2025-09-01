Selenskyj beruft diese Woche den Stab ein: die Themen sind die Heizperiode und die Luftverteidigung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Stab des Oberbefehlshabers wird sich in dieser Woche mit wichtigen Fragen der Energiesicherheit und des Schutzes kritischer Infrastrukturen befassen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Post auf Facebook.

Ihm zufolge wurden die entsprechenden Anweisungen bereits von Präsident Wolodymyr Selenskyj erteilt. „Wir überwachen die Umsetzung“, sagte Umjerow.

Schwerpunkt des Treffens

Die wichtigsten Themen, die bei dem Treffen besprochen werden sollen, sind:

die Gas-, Brennstoff- und Stromversorgung der Ukraine, einschließlich der Umsetzung von Vereinbarungen mit Partnern, die

Bereitschaft kritischer Infrastrukturen, die

Verteidigung gegen russische Raketen- und Drohnenangriffe sowie die Ausstattung der Luftverteidigungseinheiten mit den notwendigen Ressourcen. Technologischer Einsatz

Umjerow fügte hinzu, dass in naher Zukunft ein separater Technologischer Einsatz geplant ist. Er wird sich mit der Frage der Verstärkung der ukrainischen Truppen mit neuer Verteidigungsausrüstung befassen.

„Wir bereiten das Format des Technologischen Einsatzes vor, bei dem wir die Frage der Ausstattung unserer Truppen mit zuverlässigen Mitteln ausarbeiten werden – von Systemen für die Abwehr des Schahed bis hin zu Langstreckenreaktionen auf den Aggressor. Die ukrainischen Antworten auf Russland sollten stärker spürbar sein“, sagte der NSDC-Sekretär.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, Russland versuche, die Vorbereitungen auf den Winter durch Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu stören.

Aufgrund des Beschusses der Gasinfrastruktur durch Russland hat die Ukraine ihre Gasproduktion reduziert. Die Ukraine wird in diesem Jahr große Mengen an Gas aus Europa importieren müssen.