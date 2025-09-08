Selenskyj hat einen neuen Stellvertreter von Umjerow ernannt: Was über ihn bekannt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

David Aloyan ist der neue stellvertretende Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine geworden.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den entsprechenden Erlass des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Ernennung von David Manvelovich Aloyan zum stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine“, heißt es in dem Dekret.

David Aloyan

David Aloyan hat an der Kiewer Nationalen Wirtschaftsuniversität, die nach Vadym Hetman benannt ist, einen Abschluss in Internationalen Wirtschaftsbeziehungen erworben und sein Studium mit einem Master abgeschlossen.

Während seines Studiums war er unternehmerisch tätig und arbeitete später in der Kiewer Niederlassung des amerikanischen Logistikunternehmens Everest TS.

Im Jahr 2021 trat Aloyan in das Team des Ministeriums für strategische Industrien ein, wo er von einem führenden Spezialisten in der Abteilung für Investitionspolitik zum stellvertretenden Leiter der Abteilung für europäische und euro-atlantische Integration aufstieg.

Am 15. April 2025 wurde Aloyan zum stellvertretenden Minister für strategische Industrien der Ukraine für europäische Integration ernannt.

Rustem Umjerow wurde übrigens erst am 18. Juli zum Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine ernannt. Zuvor diente er als Verteidigungsminister.