Selenskyj entließ Maljuk aus dem NSDC und ernannte Fedorow und Schmyhal

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Zusammensetzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates im Einklang mit den jüngsten Personalentscheidungen erneuert.

*:* Energieminister Denys Schmyhal und Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow wurden in den NSDC berufen.

Der ehemalige Chef des Sicherheitsdienstes der Ukraine Wassyl Maljuk wurde aus dem NSDC entfernt.

Was dem vorausging:

Am 14. Januar unterstützte die Werchowna Rada die Ernennung des ehemaligen Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Ministers für digitale Transformation Mykhailo Fedorow zum neuen Verteidigungsminister.

Die Werchowna Rada unterstützte auch die Ernennung von Denys Schmyhal zum Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Energieminister im zweiten Anlauf.

Nachdem er Maljuk als Chef des Sicherheitsdienstes der Ukraine entlassen hatte, wies der Präsident ihn an, die asymmetrischen Operationen der Ukraine „zu den stärksten der Welt“ zu machen. Zuvor hatte Selenskyj den ehemaligen Chef des Sicherheitsdienstes der Ukraine Wassyl Maljuk aus dem Stab des Oberbefehlshabers entfernt und Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow und Energieminister Denys Schmyhal ernannt