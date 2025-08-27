Selenskyj kündigte Gespräche mit Trumps Team an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak und der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Rustem Umjerow werden am Freitag in New York ein Treffen mit dem Team von US-Präsident Donald Trump abhalten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak und der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Rustem Umjerow am Freitag in New York ein Treffen mit dem Team von US-Präsident Donald Trump abhalten werden. Er sagte in einer Abendansprache.

„Morgen – Treffen in der Schweiz. Am Freitag – die Vereinigten Staaten von Amerika, New York, Treffen mit dem Team von Präsident Trump. Alle, die an den Inhalten der Sicherheitsgarantien arbeiten – militärische, politische und wirtschaftliche Komponenten der Sicherheitsgarantien – werden daran beteiligt sein. Die Aufgabe besteht darin, so viel wie möglich zu beschleunigen, damit dies auch ein Hebel ist – ein Hebel des Einflusses: die Russen müssen sehen, wie ernst die Welt ist und wie schlimm die Folgen für Russland sein werden, wenn der Krieg weitergeht“, sagte Selenskyj.

Der Präsident rief dazu auf, den Druck auf den Aggressorstaat zu erhöhen.

Erinnern Sie sich, der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak und der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Rustem Umjerow haben in der saudischen Hauptstadt Riad eine Reihe von Treffen mit lokalen Beamten abgehalten. Die Hauptthemen der Gespräche waren Wege zu einem nachhaltigen Frieden für die Ukraine und die Beteiligung Saudi-Arabiens an diesem Prozess