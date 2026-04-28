Die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt fordert die Aufhebung des Eigentumsrechts an einem nicht existierenden Gebäude

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Kiew fordert die Staatsanwaltschaft vor Gericht die Aufhebung des Eigentumsrechts an einem nicht existierenden Gebäude auf kommunalem Grund im Wert von über 14,5 Millionen Hrywnja.

Dies teilt die Pressestelle der Kiewer Stadtstaatsanwaltschaft mit. Die Bezirksstaatsanwaltschaft Solomjanskij der Stadt Kiew hat beim Gericht eine Klage auf Aufhebung der Eintragung des Eigentumsrechts an einer nicht existierenden Immobilie sowie der Eintragung des Grundstücks im staatlichen Kataster eingereicht.

Es handelt sich um ein Grundstück in der Medova-Straße im Bezirk Solomjanskij der Hauptstadt, wie die Staatsanwaltschaft präzisierte.

Es wurde festgestellt, dass für eine private Gesellschaft unrechtmäßig das Eigentumsrecht an einer Immobilie eingetragen wurde, die physisch nicht existiert.

Das Fehlen jeglicher Bauwerke wurde durch rückblickende Satellitenüberwachung der letzten 25 Jahre sowie durch eine Besichtigung des Grundstücks bestätigt. Der Kiewer Stadtrat hat keinen Beschluss über die Vergabe des Grundstücks gefasst, und dem Objekt wurde keine Adresse zugewiesen.

Dennoch wurde für die Versorgung des nicht existierenden Gebäudes ein Grundstück im staatlichen Grundbuch illegal gebildet und registriert.

Als Zweck wurde „Bau und Unterhalt von Verwaltungsgebäuden sowie Bürogebäuden von Unternehmen, die gewinnorientierte Geschäftstätigkeiten ausüben“ angegeben.

Die Eigentumsrechte an dem nicht existierenden Gebäude wurden registriert, um künstliche Gründe für den Erwerb von Grundstücken zu nicht wettbewerbsorientierten Bedingungen zu schaffen, erklären die Ermittler.

Nachdem die Staatsanwaltschaft den Verstoß aufgedeckt hatte, wandte sie sich an das Gericht mit der Forderung, die genannten rechtswidrigen Eintragungen aufzuheben.