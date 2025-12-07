Die Stromsituation in Krementschuk und Horishni Plavni ist nach dem russischen Angriff schwierig

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Situation der Stromversorgung in den Städten Krementschuk und Horishni Plavni im Gebiet Poltawa bleibt schwierig und beeinträchtigt die Stabilität der Wärme- und Wasserversorgung.

Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Poltawa, Wolodymyr Kohut, mit.

„Einige Einrichtungen werden durch Generatoren versorgt. Die Reparaturarbeiten haben unmittelbar nach dem Angriff begonnen und dauern an“, sagte er.

„Um keine zusätzlichen Risiken für die Stromnetze zu schaffen, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, bitten wir Sie, unmittelbar nach der Wiederherstellung der Stromversorgung vorübergehend auf die Verwendung von elektrischen Heizungen und anderen leistungsstarken Geräten zu verzichten“, betonte Kohut.

Er betonte, dass eine übermäßige Belastung zusätzliche Unfälle verursachen und die Arbeit der Spezialisten erschweren kann.

Die Unbesiegbarkeitsstellen sind offen für Heizung, Ladegeräte und den Zugang zur Kommunikation.

„Ich bitte die Bürger um Verständnis für die Situation aufgrund des feindlichen Beschusses. Nachhaltiger Konsum ist der Beitrag eines jeden zu einer schnellen Genesung“, mahnte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 7. Dezember griff der Feind Energieinfrastruktureinrichtungen in der Oblast Poltawa, einschließlich Krementschuk, und in der Oblast Tschernihiw an.

In Krementschuk konnte nach einem massiven russischen Angriff die Wasserversorgung dank autonomer Stromquellen teilweise wiederhergestellt werden.