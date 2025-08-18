Swyrydenko bestätigte die Zahl der Gasimporte für 2025

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine soll bis zum Beginn der Heizperiode 2025-2026 13,2 Milliarden Kubikmeter Gas in unterirdischen Speichern ansammeln. Von dieser Menge sollen 4,6 Milliarden Kubikmeter oder 35% importiert werden.

Dies erklärte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Präsentation des Aktionsprogramms der Regierung

„Die Winterstabilität ist eine der vorrangigen Aufgaben, wir bereiten das Energiesystem auf den Winter vor… Wir akkumulieren Gasreserven, importieren 4,6 Milliarden Kubikmeter, um 13,2 Milliarden Kubikmeter in den Speichern zu akkumulieren“, sagte die Ministerpräsidentin.

Swyrydenko fügte hinzu, dass bis Ende des Jahres der Bau von zusätzlichen 350 Megawatt Stromerzeugungskapazität geplant ist.

Dem Programm zufolge plant die Regierung, eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten und kritische Infrastrukturen zu schützen.

„Wir verstärken den Schutz vor Drohnen und Raketenangriffen“, heißt es in dem Dokument.

Gasimporte

Aufgrund des Beschusses der Gasinfrastruktur durch Russland hat die Ukraine ihre Gasproduktion reduziert. Die Ukraine wird in diesem Jahr große Mengen an Gas aus Europa importieren müssen.

Wie der damalige Energieminister Herman Haluschtschenko im Juni sagte, beträgt die Mindestmenge an importiertem Gas, die in die ukrainischen Speicher gepumpt werden muss, 4,6 Milliarden Kubikmeter. Bis Juni waren 2,9 Milliarden Kubikmeter vertraglich vereinbart worden.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank werden sich die Gasimporte in diesem Jahr voraussichtlich auf etwa 3 Milliarden Dollar und in den Jahren 2026 und 2027 auf 1 Milliarde Dollar belaufen.