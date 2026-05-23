Sybiha äußerte sich zu einem möglichen Angriff der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der ukrainische Außenminister forderte die Partner der Ukraine auf, Russland vor dem Preis zu warnen, den es für einen möglichen Angriff zahlen werde.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha dankte den Partnern für die Warnung vor einem möglichen massiven Beschuss, forderte sie jedoch auch auf, Moskau vor dem Preis zu warnen, den die Russische Föderation für einen möglichen Angriff zahlen werde. Dies teilte er in den sozialen Netzwerken X mit.

„Wir sind dankbar für Ihre Warnung vor einem massiven Angriff. Und wir verstehen Ihre Warnungen an Ihre Bürger“, schrieb Sybiha.

Seinen Worten zufolge sollte die entscheidende Warnung nicht in Kiew und nicht von Ausländern gehört werden.

Er betonte, dass die Warnung vom russischen Regime in Moskau gehört werden müsse und dass die Partner die Möglichkeit hätten, dem Kreml diese Botschaft zu übermitteln.

„Sie verfügen über Einflussmöglichkeiten. Nutzen Sie diese jetzt. Warnen Sie Moskau vor dem Preis, den es zu zahlen haben wird. Sowohl öffentlich als auch über geschlossene Kanäle. Besorgnis und Mitgefühl reichen nicht aus. Wir brauchen konkrete Maßnahmen, die den Preis des Krieges für den Aggressor erhöhen“, betonte der Außenminister.

Der Beamte merkte an, dass dies der beste Weg sei, Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu bekunden.

Zur Erinnerung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass der ukrainische Geheimdienst über Informationen verfüge, wonach die Russen einen Angriff unter Einsatz von „Oreschnik“ vorbereiten – diese Informationen werden derzeit überprüft.