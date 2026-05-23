Sybiha äußerte sich zu einem möglichen Angriff der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Der ukrainische Außenminister forderte die Partner der Ukraine auf, Russland vor dem Preis zu warnen, den es für einen möglichen Angriff zahlen werde.
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha dankte den Partnern für die Warnung vor einem möglichen massiven Beschuss, forderte sie jedoch auch auf, Moskau vor dem Preis zu warnen, den die Russische Föderation für einen möglichen Angriff zahlen werde. Dies teilte er in den sozialen Netzwerken X mit.
„Wir sind dankbar für Ihre Warnung vor einem massiven Angriff. Und wir verstehen Ihre Warnungen an Ihre Bürger“, schrieb Sybiha.
Seinen Worten zufolge sollte die entscheidende Warnung nicht in Kiew und nicht von Ausländern gehört werden.
Er betonte, dass die Warnung vom russischen Regime in Moskau gehört werden müsse und dass die Partner die Möglichkeit hätten, dem Kreml diese Botschaft zu übermitteln.
„Sie verfügen über Einflussmöglichkeiten. Nutzen Sie diese jetzt. Warnen Sie Moskau vor dem Preis, den es zu zahlen haben wird. Sowohl öffentlich als auch über geschlossene Kanäle. Besorgnis und Mitgefühl reichen nicht aus. Wir brauchen konkrete Maßnahmen, die den Preis des Krieges für den Aggressor erhöhen“, betonte der Außenminister.
Der Beamte merkte an, dass dies der beste Weg sei, Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu bekunden.
Zur Erinnerung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass der ukrainische Geheimdienst über Informationen verfüge, wonach die Russen einen Angriff unter Einsatz von „Oreschnik“ vorbereiten – diese Informationen werden derzeit überprüft.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“