Syrskyj sagte uns, wie viele Roboter die Armee im Jahr 2025 an der Front haben wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Die ukrainische Armee verlässt sich auf Hightech-Waffen. Insbesondere ist in diesem Jahr geplant, 15.000 Bodenroboterplattformen für verschiedene Zwecke an die Armee zu übergeben.

Dies erklärte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, General Olexander Syrskyj, in einem Interview mit RBK Ukrajina.

Prioritäten bei der Wiederbewaffnung

Syrskyj zufolge entwickelt die Ukraine aktiv Drohnen und Robotersysteme, um die Risiken für das Militär auf dem Schlachtfeld zu verringern.

„Wir setzen auf High-Tech-Waffen, High-Tech-Systeme, die uns helfen werden, die Präsenz unserer Militärs direkt auf dem Schlachtfeld zu reduzieren. Dabei handelt es sich in erster Linie um Roboterplattformen, unbemannte Systeme verschiedener Art und Zweckbestimmung – das sind in erster Linie Luftdrohnen. Aber wir entwickeln auch aktiv Bodensysteme – Logistik- und medizinische Systeme für die Evakuierung von Verwundeten“, sagte er.

Der Oberbefehlshaber fügte hinzu, dass Luftplattformen für die Evakuierung von Verwundeten bereits getestet werden.

Arbeiten an der Frontlinie

Syrskyj bestätigte, dass das ukrainische Militär bei Kampfeinsätzen aktiv Robotersysteme einsetzt.

„Das ist weit verbreitet. In diesem Jahr planen wir, 15.000 Bodenroboterplattformen für verschiedene Zwecke an die Truppen zu liefern“, sagte er.

Ihm zufolge handelt es sich dabei um Angriffssysteme mit Maschinengewehren oder anderen Waffen sowie um Hilfsplattformen für die Logistik oder die medizinische Evakuierung.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 240

