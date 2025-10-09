Die Todeszone für die Angreifer wurde erweitert: FPV-Drohne vernichtet feindlichen KAMAZ in Kurachowe (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär hat erfolgreich einen feindlichen KAMAZ in Kurachowe mit einer FPV-Drohne zerstört. Die Drohne flog über 40 km weit und umging die elektronischen Kriegsführungssysteme des Feindes.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung der Einheit für unbemannte Systeme des 7. Korps der Luftlandetruppen.

Eine Einheit unbemannter Systeme des 7. Luftlandekorps, die SKY STRIKE Einheit, hat FPV eingesetzt, um nach Kurachowe zu gelangen und einen feindlichen militärischen KAMAZ zu zerstören.

Dem Bericht zufolge gelang es den Drohnen, mehr als 40 km zurückzulegen und die elektronischen Kriegsführungssysteme des Feindes zu umgehen.

„Die Verteidiger von Pokrowsk erweitern die Todeszone für die Angreifer. Wir treffen den Feind nicht nur in den Außenbezirken von Pokrowsk, sondern auch im tiefen Hinterland“, sagte die 7.

Die Verteidiger von Pokrowsk sagten auch, dass der Radius der permanenten Todeszone für die Angreifer in ihrem Verantwortungsbereich derzeit 15-20 km beträgt.

„Jeden Tag führen die Verteidiger von Pokrowsk bis zu 300 Angriffe auf die Russen durch, wobei sie nur „Abwürfe“, FPV und „Bomber“ einsetzen“, fügte das Militär hinzu.

