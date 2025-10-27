Trumps Sanktionen legen die russischen Ölexporte lahm: Griechische Tanker haben sich geweigert, die Ladung zu transportieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Griechische Tankerunternehmen, die Analysten zufolge ein Drittel des russischen Öls exportieren können, weigern sich, mit russischen Ölgesellschaften zusammenzuarbeiten. Der Grund sind die US-Sanktionen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Moscow Times.

Inoffiziellen Informationen zufolge haben griechische Tanker seit Anfang des Monats ein Minimum an russischem Öl transportiert. Und das, obwohl sie in diesem Jahr jeden Monat 10 bis 20 Millionen Barrel aus Russland exportiert haben.

Derzeit wird das Ural-Öl hauptsächlich von Tankern der sogenannten „Schattenflotte“ transportiert.

Nachdem die USA den Sanktionsdruck erhöht haben, sind die Frachtkosten erheblich gestiegen. Zuvor kostete die Lieferung einer Ladung Urals von den Häfen Primorsk und Ust-Luga nach Indien etwa 7 Millionen Dollar. Inzwischen liegt der Durchschnittspreis bei über 8 Millionen Dollar, und einige Reeder haben die Preise auf 10 Millionen Dollar pro Fahrt erhöht.

Trumps Sanktionen

Letzte Woche verhängte US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen die größten russischen Ölgesellschaften Rosneft und Lukoil, auf die etwa die Hälfte der Ölproduktion und -exporte des Landes entfallen.

Gleichzeitig verabschiedete die Europäische Union das 19. Paket von Restriktionen, mit dem weitere 117 Tanker der „Schattenflotte“ auf die Sanktionslisten gesetzt wurden, womit sich deren Gesamtzahl auf 558 erhöht.

Vor diesem Hintergrund erklärte der russische Diktator Wladimir Putin, dass diese Beschränkungen keine nennenswerten Auswirkungen auf die russische Wirtschaft haben würden.

Außerdem warf er den Vereinigten Staaten „unfreundliche Handlungen“ und den Versuch vor, Russland unter Druck zu setzen, seinen Krieg gegen die Ukraine zu beenden.