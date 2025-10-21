Tschernihiw hat einen Stromausfall: Stromtechniker können wegen russischer Drohnen nicht mit der Wiederherstellung der Stromversorgung beginnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Energieministerium teilte mit, dass in der Stadt Tschernihiw und der Hälfte der Region Tschernihiw ein kompletter Stromausfall herrscht, aber die Elektrizitätswerke aufgrund der gezielten Aktivitäten feindlicher Drohnen nicht mit der Wiederherstellung der Stromversorgung beginnen können.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

Wegen der ständigen Angriffe russischer Drohnen können die Einsatzkräfte in der Region Tschernihiw nicht mit der Wiederherstellung der Stromversorgung beginnen.

„Die Russen lassen absichtlich unbemannte Flugzeuge starten, die ständig über den beschädigten Einrichtungen kreisen und so eine sichere Arbeit unmöglich machen und die humanitäre Krise absichtlich verzögern“, heißt es in der Erklärung.

Aufgrund des jüngsten Beschusses sind die Stadt Tschernihiw und der gesamte nördliche Teil der Region vollständig vom Stromnetz abgeschnitten.

Um es kurz zu machen:

Die Region Tschernihiw war Opfer eines massiven kombinierten russischen Angriffs – ein Heizwerk und ein Kraftwerk wurden beschädigt und ein Teil der Region war ohne Strom.

In der Region Tscherkassy hat der Feind bei seinem Angriff auf die Region eine zivile Infrastruktureinrichtung beschädigt.