Tymoschenko und EVP-Präsident Weber diskutierten die Ergebnisse der Gespräche in Washington

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Vorsitzende der Partei Batkiwschtschyna, Julia Tymoschenko, hat mit dem Präsidenten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, über die jüngsten Friedensgespräche in Washington gesprochen und wurde eingeladen, auf dem außerordentlichen Gipfel der EVP zu sprechen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Facebook-Post von Julia Tymoschenko.

Julia Tymoschenko sagte, sie habe ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber geführt. Ihr zufolge fand der Dialog auf Webers Initiative hin statt, um den außerordentlichen Gipfel der EVP vorzubereiten.

„Herr Weber betonte, dass es für ihn wichtig sei, meine Position zum Friedensprozess und den jüngsten Verhandlungen in Washington zu hören. Ich habe ihm meine Vision von koordinierten Schritten dargelegt, die zu einem Ende des Krieges und zur Schaffung eines gerechten Friedens führen können“, sagte Tymoschenko.

Sie fügte hinzu, dass Manfred Weber ihr nach dem Gespräch für ihre Analyse der Situation dankte und sie einlud, auf dem EVP-Notfallgipfel zu sprechen, an dem die Führung der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und führende europäische Politiker teilnehmen werden.

Zur Erinnerung: Am 18. August vereinbarten die Präsidenten der Ukraine und der Vereinigten Staaten in Washington ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin, um über den „Gebietsaustausch“ und den Waffenstillstand zu sprechen.

