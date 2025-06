Die Ukraine beharrt auf neuen EU-Sanktionen gegen Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Jermak hat mit seinen europäischen Amtskollegen Gespräche über das 18. Sanktionspaket gegen Russland und die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung geführt.

Kiew fordert die Europäische Union auf, in das neue Paket von Sanktionen gegen den Banken- und Energiesektor Russlands aufzunehmen. Dies erklärte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Andrij Jermak während einer Online-Konversation mit den Beratern der Führer Nordeuropas, der baltischen Staaten, den Präsidenten des Europäischen Rates und der Europäischen Kommission sowie dem Leiter der EU-Diplomatie. Jermak sagte in Telegram am Montag, den 9. Juni.

„Es ist wichtig für die Ukraine, dass das 18. Paket der EU-Sanktionen Beschränkungen gegen den Banken- und Energiesektor von rf, die Tankerflotte enthält und sekundäre Sanktionen vorsieht“, sagte Jermak.

Er betonte auch die dringende Notwendigkeit, die ukrainische Luftverteidigung vor dem Hintergrund der verstärkten russischen Angriffe zu stärken.

Bei den Gesprächen mit den europäischen Amtskollegen ging es auch um die Vorbereitungen für wichtige internationale Veranstaltungen: den G7-Gipfel in Kanada, den NATO-Gipfel in Den Haag und den EU-Gipfel.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich die EU auf Druck Polens darauf vorbereitet, auf russisches Gas zu verzichten. Den Plänen zufolge soll es EU-Unternehmen ab Ende dieses Jahres verboten sein, neue Verträge über die Lieferung von blauem Brennstoff aus Russland zu unterzeichnen, und langfristige Verträge sollen bis Ende 2027 gekündigt werden.

Kiew schlägt EU-Plan zur Verschärfung der Sanktionen gegen Russland vor