Die Ukraine hat die erste LNG-Lieferung seit Jahresbeginn erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die gelieferte Gasmenge reicht aus, um etwa 700.000 Haushalte im Winter einen Monat lang zu versorgen.

Die nationale Aktiengesellschaft Naftohas Ukrainy hat in Zusammenarbeit mit dem polnischen Staatskonzern Orlen die erste Lieferung von amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) im Jahr 2026 mit einem Volumen von fast 100 Millionen Kubikmetern geliefert. Dies teilte die Pressestelle des ukrainischen Unternehmens am Mittwoch, dem 4. Februar, mit.

Es wird angegeben, dass diese Menge ausreicht, um etwa 700.000 Haushalte im Winter einen Monat lang mit Gas zu versorgen.

Der Tanker mit dem LNG war 20 Tage unterwegs. Die Gasannahme erfolgte Ende Januar am LNG-Terminal in der polnischen Stadt Świnoujście. Nach der Regasifizierung steht die Ressource nun für den Bedarf der Ukraine zur Verfügung.

„Die nächsten Lieferungen von amerikanischem Gas sind bereits vertraglich vereinbart und werden im Februar und März in die Ukraine geliefert“, erklärte Naftohas und fügte hinzu, dass die LNG-Lieferungen aus den USA für die Ukraine im Jahr 2026 insgesamt bis zu 1 Milliarde Kubikmeter erreichen könnten.