Die Ukraine erwartet einen deutlichen Anstieg der Gasimporte aus den USA: vereinbarte Lieferungen mit ORLEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Naftohas-Gruppe und das polnische Energieunternehmen ORLEN haben ein Abkommen unterzeichnet, das die Lieferung von 300 Millionen Kubikmetern US-Flüssigerdgas (LNG) an die Ukraine im ersten Quartal 2026 regelt.

Dies wurde von Naftohas berichtet

Die Parteien unterzeichneten eine vorläufige Absichtserklärung am 7. November in Griechenland während der Energiekonferenz P-TEC.

„In diesem Jahr werden wir im Rahmen unserer Vereinbarungen mit ORLEN 600 Millionen Kubikmeter US-LNG in die Ukraine liefern. Insgesamt erwarten wir, dass die Importe von amerikanischem LNG im Jahr 2026 1 Mrd. Kubikmeter erreichen werden“, sagte Serhij Koretskyj, Vorstandsvorsitzender von Naftohas of Ukraine Serhij Koretskyj, Vorstandsvorsitzender von Naftohas of Ukraine.

Das Gas wird am Świnoujście-Terminal in Polen wiederverdampft und über die polnisch-ukrainische Grenze in die Ukraine geliefert.

Zur Wiederholung:

Am 7. November hat sich die Naftohas-Gruppe mit dem polnischen Unternehmen ORLEN und amerikanischen Partnern auf neue Lieferungen von amerikanischem LNG an die Ukraine geeinigt. Es handelte sich um mindestens 300 Millionen Kubikmeter.