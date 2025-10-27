In der Ukraine haben Notstromausfälle begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Morgen des 27. Oktober begannen Notstromausfälle in Kiew, Kiew, Sumy, Dnipro und anderen Regionen.

Dies berichteten die Pressedienste der regionalen Stromversorger und DTEK.

„Auf Befehl von Ukrenerho wurden in den Regionen Kiew, Kiew und Dnipro Notstromausfälle eingeführt“, heißt es in der Erklärung.

Die Stromversorgungsunternehmen sagen, dass sie über alle Änderungen informieren werden.

Außerdem meldet Sumyoblenergo Notstromausfälle für seine Kunden.

Die Situation ist die gleiche in den Regionen Tscherkassy, Poltawa, Kirowohrad, Schytomyr und Charkiw.

Zur Erinnerung:

Als Folge der feindlichen Angriffe war ein Teil der Gemeinde Sumy ohne Strom.