Die Ukraine hat ihre Stromimporte deutlich erhöht

Die Stromimporte in das ukrainische Energiesystem sind in der Arbeitswoche um 64% gestiegen.

Die Importe in das ukrainische Energiesystem haben im Vergleich zur Vorwoche deutlich zugenommen. Dies berichtete die Fachzeitschrift ExPro am Montag, den 20. Oktober.

In der Arbeitswoche vom 13. bis 17. Oktober wurden 56,5 Tausend MWh in das ukrainische Energiesystem importiert, das sind 64% mehr als in der Vorwoche (34 Tausend MWh).

Es ist festzustellen, dass die Nachfrage nach Strom aus der Europäischen Union stetig wächst, aber die Auslastung der verfügbaren Ströme ist noch lange nicht maximal.

Nach Einschätzung von ExPro könnte sich dieser Trend nach der Einführung von Verbrauchsbeschränkungen für die Industrie noch verstärken. Am Morgen des 20. Oktober wurden in der Ukraine keine Notabschaltungen vorgenommen, aber es gab Stromausfälle aufgrund des russischen Beschusses. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Energieministerium die Gründe für die Einführung von Stromabschaltungen für Verbraucher und die Faktoren, die deren Dauer und Einhaltung beeinflussen, erläutert hat.