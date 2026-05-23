Die Ukraine hat Sanktionen gegen 29 Seeschiffe der „Schattenflotte“ der Russischen Föderation verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Präsident der Ukraine hat Sanktionen gegen 29 Seeschiffe verhängt, die Teil der sogenannten „Schattenflotte“ Russlands sind – sie transportieren Fracht für die militärischen Bedürfnisse des Aggressorstaates.

Der Präsident der Ukraine hat Sanktionen gegen 29 Seeschiffe verhängt, die Teil der sogenannten „Schattenflotte“ Russlands sind – sie transportieren Fracht für die militärischen Bedürfnisse des Aggressorstaates.

Dies geht aus einer Mitteilung auf der Website des Präsidenten der Ukraine hervor.

Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete Dekrete, mit denen er die Beschlüsse des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine zur Verhängung von Sanktionen gegen Seeschiffe, die Teil der Schattenflotte für militärische Logistik Russlands sind, in Kraft setzte.

Das zweite Paket umfasst 29 zivile Handelsschiffe, die für den Transport von Fracht für die militärischen Bedürfnisse der Russischen Föderation eingesetzt werden.

„Sie werden für den regelmäßigen Transport großer Mengen an Waffen, Munition, militärischer Ausrüstung und Personal des russischen Verteidigungsministeriums eingesetzt“, heißt es in der Mitteilung.

Die meisten von ihnen unterliegen Sanktionen der USA, der Europäischen Union und Großbritanniens. In Bezug auf die übrigen Schiffe wird die Ukraine mit ihren Partnern an der Abstimmung der Sanktionen arbeiten.

„Es gibt ein Sanktionspaket gegen Schiffe, die von Russland für den Transport von Kriegsgütern – Waffen, Munition und Ausrüstung – genutzt werden. Wir bereiten neue Sanktionsmaßnahmen vor – sowohl weitreichende als auch rechtliche“, schrieb Selenskyj später auf Telegram.