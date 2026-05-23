Die US-Botschaft warnt vor einem möglichen groß angelegten Luftangriff der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die diplomatische Vertretung forderte US-Bürger auf, bereit zu sein, im Falle eines Luftalarms unverzüglich Schutz zu suchen.

Die US-Botschaft in Kiew warnte am Samstag, dem 23. Mai, vor einem möglichen groß angelegten Luftangriff der Russischen Föderation.

Es wird berichtet, dass dieser jederzeit innerhalb der nächsten 24 Stunden auf dem gesamten Gebiet der Ukraine stattfinden könnte.

Die diplomatische Vertretung forderte US-Bürger auf, bereit zu sein, im Falle eines Luftalarms sofort Schutz zu suchen, im Voraus sichere Orte zu bestimmen, die Meldungen der lokalen Behörden zu verfolgen und über die notwendigen Vorräte an Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten zu verfügen.