In der Ukraine sind die Verkaufszahlen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gestiegen: die beliebtesten Modelle im März

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine hatten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren im März 2026 einen Marktanteil von 64 % bei den Neuwagen; im Vorjahr lag dieser Wert bei 58 %, was einem Anstieg von 6 % entspricht.

Dies teilt UkrAwtoProm mit.

Am beliebtesten waren Benzinmodelle, auf die 42 % der Neuwagenverkäufe entfielen, gegenüber etwa 37 % im März 2025.

Der Anteil von Hybridfahrzeugen stieg von 28 % auf fast 32 %.

Dieselfahrzeuge machten 22 % aus, gegenüber 21 % im Vorjahr.

Der Anteil der Elektrofahrzeuge sank von 14 % auf 4 %.

Auf Fahrzeuge mit LPG-Anlage (die mit Autogas betrieben werden) entfielen, wie schon im Vorjahr, weniger als 1 % der Neuwagenverkäufe.

Die Spitzenpositionen in den einzelnen Segmenten belegten:

Benziner – HYUNDAI Tucson;

Hybridfahrzeuge – TOYOTA RAV-4;

Dieselfahrzeuge – RENAULT Duster;

Elektrofahrzeuge – BYD Leopard 3.