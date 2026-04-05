Die Ukraine und Syrien werden die Arbeit ihrer Botschaften wieder aufnehmen, so Sybiha

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Außenminister der Ukraine und Syriens erörterten eine Reihe von Fragen zur Zusammenarbeit. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha kündigte an, dass in Kiew wieder eine syrische Botschaft eröffnet werde. Im Gegenzug werde in Damaskus eine ukrainische Botschaft eröffnet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag von Sybiha in den sozialen Netzwerken X.