Die Ukraine wird eine 800.000 Mann starke Armee mit hohen Gehältern fördern, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, erklärte, dass die ukrainischen Soldaten während des Waffenstillstands mit hohen Gehältern motiviert werden sollen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung Selenskyjs während seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk in Kiew.