Die ukrainische KI erhielt den Namen „Syaivo“: Wann beginnt die öffentliche Testphase?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das LLM soll in staatlichen Dienstleistungen, im Bildungswesen, in der Wirtschaft und im Verteidigungsbereich zum Einsatz kommen. Über 136.000 Ukrainer nahmen an der Abstimmung über den Namen des nationalen LLM teil und wählten den Gewinner – „Syaivo“.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Ministeriums für digitale Transformation und einen Beitrag der stellvertretenden Ministerin für digitale Transformation, Valeria Kowal.

„Syaivo ist das erste nationale große Sprachmodell, das vom Ministerium für digitale Transformation gemeinsam mit Kyivstar entwickelt wird. Syaivo wird in staatlichen Dienstleistungen, in der Wirtschaft, im Bildungswesen und in der Verteidigung zum Einsatz kommen, dabei helfen, Daten schneller zu verarbeiten und Prozesse zu automatisieren, und wird zur Grundlage für neue digitale Produkte werden“, heißt es in der Erklärung des Ministeriums für digitale Transformation.

Es wird darauf hingewiesen, dass 10 Namen in die Endauswahl gekommen sind – Hauptkriterium bei der Auswahl waren die Einzigartigkeit und Originalität der Idee ohne Plagiate und ohne Verletzung fremder Rechte. „Syaivo“ erhielt mit 22.538 Stimmen die meisten Stimmen.

Kowal erklärte, dass bereits für Ende des Frühjahrs ein offenes Beta-Testing geplant sei.

Was dem vorausging

Kürzlich teilte das Ministerium für digitale Transformation mit, dass ein ukrainisches Team gemeinsam mit „Kyivstar“ an der Entwicklung eines eigenen großen Sprachmodells arbeite – eines KI-Systems, das die Grundlage für künftige digitale Dienste bilden soll.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Modell den ukrainischen Kontext besser verstehen kann, einschließlich sprachlicher Besonderheiten, Dialekte und Geschichte.

Was ist über LLM bekannt?