Die ukrainische Marine hat einen unter Sanktionen stehenden Tanker im Schwarzen Meer getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainische Marine hat den unter Sanktionen stehenden Tanker MARQUISE mit Meeresdrohnen in der Nähe von Tuapse getroffen. Der Umfang der Schäden am Schiff wird derzeit ermittelt.

Die ukrainischen Seestreitkräfte haben am 29. April mit Hilfe unbemannter See-Drohnen den unter Sanktionen stehenden Tanker MARQUISE im Schwarzen Meer getroffen.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine, Marine

Wörtlich: „Am Morgen hat eine Einheit der Seestreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte unter Einsatz von zwei MBEK-Kamikaze-Drohnen das unter Sanktionen stehende Schiff MARQUISE (Tanker, Flagge Kamerun, ohne Ladung, Ladekapazität über 37.000 Tonnen) getroffen.

Zum Zeitpunkt des Treffers befand sich das Schiff treibend etwa 210 km südöstlich der Stadt Tuapse (Russische Föderation) ohne AIS-Signal und wartete vermutlich auf eine Beladung auf See durch ein anderes Schiff.“

Details: Nach Angaben des Militärs erfolgte der Treffer im Heckbereich, im Bereich der Propeller- und Ruderanlage sowie des Maschinenraums.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Tanker MARQUISE Sanktionen der Ukraine, Großbritanniens, der Europäischen Union, der Schweiz, Neuseelands und Kanadas unterliegt und vom Gegner für den illegalen Transport von Erdölprodukten genutzt wurde.

Das Ausmaß der Schäden werde derzeit ermittelt, fügte der Generalstab hinzu.

Zur Information: AIS – Automatic Identification System (AIS) – ein System, das in der Schifffahrt zur Identifizierung von Schiffen, deren Abmessungen, Kurs und anderen Daten dient.