Die ukrainische Regierung hat den Betrag genannt, der für den Wiederaufbau des Energiesektors der Ukraine erforderlich ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukraine benötige dringend privates Kapital für die Umsetzung solcher Investitionen, betonte der Leiter des Energieministeriums, Denis Schmyhal.

Die Ukraine benötigt in den nächsten zehn Jahren fast 91 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Energiesektors. Dies teilte Energieminister Denis Schmyhal auf Telegram mit und verwies dabei auf Schätzungen der Weltbank.

„Für die Umsetzung solcher Investitionen benötigt die Ukraine dringend privates Kapital“, betonte der Minister.

Er nannte die vielversprechendsten Bereiche für Investitionen im Energiesektor:

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