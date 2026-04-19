Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Soldaten werden in den „Ural“-Panzern in den Angriff geschickt; allein in der Richtung Huliaipole wurden bereits zwei Regimenter und zwei Brigaden vernichtet.

Soldaten des 225. separaten Sturmregiments der Landstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte haben einen Angriffsversuch russischer Invasoren auf Motorrädern in der Region Saporischschja abgewehrt. Dies teilte das 225. Sturmregiment mit und veröffentlichte ein entsprechendes Video.

„Ein weiterer Angriff des Feindes im Gebiet Saporischschja – auf Motorrädern sowie … auf ‚Ural‘“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass, während die Russen weiterhin mit „Ural“-Motorrädern zu Angriffen geschickt werden, allein in der Richtung Gulyajpole bereits zwei Regimenter und zwei Brigaden neutralisiert wurden.

Https://www.facebook.com/reel/1426438592500441/&show_text=false&width=560&t=0

Zur Erinnerung: An der Front wurden in den vergangenen 24 Stunden 153 Gefechte zwischen den ukrainischen Streitkräften und den russischen Angreifern verzeichnet.

Der Generalstab hat die neuen Verluste der Russischen Föderation berechnet